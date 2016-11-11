Дмитрий Маликов «Перевернуть игру». 22, 23 и 25 ноября, Театр Эстрады

Народный артист России Дмитрий Маликов при поддержке Министерства Образования РФ и Департамента Культуры Москвы представит столичной публике музыкальный спектакль «Перевернуть игру», который пройдет 23, 24 и 25 ноября 2016 года в Театре Эстрады.

Цель проекта – пробудить у молодежи интерес к классической музыке, культуре самообразованию, научить ставить перед собой цели и работать над их достижением.

Спектакль «Перевернуть игру» уже был показан во многих городах Центральной России и получил огромное количество положительных отзывов. Первый заместитель главы Министерства образования и науки РФ Наталья Третьяк назвала постановку «мастер-классом для педагогов»:

«Мы говорим, что в школах должны преподавать интересно, чтобы детям было увлекательно учиться. Этот проект – хороший пример современных образовательных технологий, которые вышли за пределы школы», - выразила свое мнение Наталья Третьяк после посещения спектакля.

В основе сюжета - диалог двух поколений, с одной стороны – шестнадцатилетняя девочка-диджей, не признающая никакую музыку, кроме современных клубных сетов, с другой – ценитель классической музыки, композитор и пианист Дмитрий Маликов, который доносит до юной звезды по-настоящему важные музыкальные знания. В этом ему помогают Фантомы Иоганна Себастьяна Баха, Людвига Ван Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта, Майкла Джексона и др. Истории жизни этих великих музыкантов, непростые, трогательные и всегда вдохновляющие: ошеломляющий успех девятой симфонии Бетховена, не услышанный композитором в силу его глухоты, нескончаемая любовь Баха к органу, мировое признание Джексона, бесконечная преданность Родине Рахманинова, радио трансляция 7-ой симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде и становление оперной дивы Галины Вишневской. Благодаря этим примерам каждому зрителю предстоит понять, что великие достижения всегда сопровождаются великими делами.

«Этот спектакль я называю культурной прививкой. Классика заставляет задуматься, и мне кажется, что человек, который слушает хорошую музыку, не совершит плохих поступков. С умением чувствовать классику обязательно придет необходимость гармонии, добра и любви» - рассказал Дмитрий Маликов.

Специально для постановки были созданы удивительной красоты костюмы. Каждый образ тщательно продуман и сшит в лучших традициях той или иной эпохи. Несмотря на исторический уклон, весь спектакль сопровождается современными инсталляциями, которые размывают границы между реальностью и воспоминаниями и помогают публике полностью погрузиться в действие .

Этот необычный и ни на что не похожий спектакль был создан командой профессионалов: театральным режиссером Ольгой Субботиной; художником по костюмам и обладательницей премии «Золотая маска» Евгенией Панфиловой, художником-декоратором Владимиром Мартиросовым, авторами сценария Еленой Маликовой и Вадимом Демчогом, который также является руководителем творческой группы.

Постановка «Перевернуть игру» - второй масштабный социально-образовательный проект Дмитрия Маликова. В 2012 году Народный артист России в рамках благотворительной программы «Уроки музыки» провел около 115 мастер-классов по всей стране, которые посетили более 50 тысяч детей и преподавателей.

«Перевернуть игру» - это увлекательное путешествие по миру музыки для всей семьи.