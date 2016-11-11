Dj Smash и Matisse & Sadko стали триумфаторами премии Alfa Future Awards

Церемония вручения премии в области электронной музыки Alfa Future Awards-2016 прошла 10 ноября в московском клубе ICON.

Лучших диджеев определяли ведущие представители индустрии электронной музыки, среди которых промоутеры клубов, букеры, продюсеры и музыкальные журналисты. Всего было опрошено 120 человек и сформирована сотня лучших электронных музыкантов России. Статуэтки «Золотой бро» и дипломы получили на церемонии Тор-10 из них. В первую ройку, соответственно вошли:

1. Swanky Tunes

2. Matisse & Sadko

3. FEEL

Награждение также шло по нескольким номинациям. Лучшим московским клубом был признан Space Moscow. Музыкантами года стали Matisse & Sadko. В номинации «Прорыв года» победили Going Deeper. За вклад в развитии электронной индустрии наградили клуб ARMA 17. Специальный приз «Билайна» «Модно всё» получил Dj Smash (он же занял почетное четвертое место в общем рейтинге). Приз зрительских симпатий на основе интернет-голосования People Choice ушел ребятам из Matisse & Sadko.

Генеральный директор премии Виктор Шкипин заявил, что эксперты премии Alfa Future Awards выявляют самых кассовых электронных музыкантов, на которых хорошо продаются билеты, но отнюдь не претендуют на ранжирование самых даровитых диджеев. Изначально цель у учредителей была достаточно прагматическая: выявление наиболее востребованных музыкантов индустрии для последующего их приглашения на свой фестиваль Alfa Future People. Но за истекший год премия приобрела вес и начала вызывать большой интерес со стороны адептов электронной музыки

На церемонии представили свои сеты битбоксер Leks, Dj ENZY, участник шоу «Голос» Isaac Nighti­ngale и многие другие. Хедлайнерами выступили Tesla Boy, поразившие публику не только энергичным живым сетом, но и продуманным видаоартом, а также триумфаторы премии Matisse & Sadko, которые легко завели зал. В беседе с корреспондентом KM.RU Виктор Шкипин подчеркнул, что для его команды важно продвигать мультижанровых музыкантов, поэтому группы типа Tesla Boy будут выступать на Alfa Future Awards и в дальнейшем.

Также в планах у организаторов премии проведение 17 марта в СК «Олимпийский» грандиозного шоу c модной музыкой, акробатами, жонглерами и другими приятными сюрпризами.