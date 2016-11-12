«СерьГа», 16 ноября, YotaSpace

13 ноября в калужском клубе Overtime «СерьГа» сыграет финальный концерт тура «Чистота»

А уже 16 ноября в столичном YotaSpace отметит 55-летие Сергея Галанина.

Основанная бывшим басистом легендарной «Бригады С» Сергеем Галаниным, группа «СерьГа» с ходу заняла место в элите русского рока: появившись на свет вскоре после выхода галанинского сольника «Собачий вальс» (куда вошли такие хиты, как «Спокойной ночи» и «А что нам надо», свой первый концерт «СерьГа» отыграла в жанре «разведка боем» - в компании именитых «Алисы» и «Чайфа».

Два десятилетия спустя долговечности «СерьГи» позавидуют многие. Чередуя ее альбомы со своими сольными, отмечающий 55-летие Галанин остается единственным участником оригинального состава группы - собранной под самоуверенным слоганом «Для тех, у кого есть уши»; и легитимировавшей его целой россыпью ударных песен и крепких пластинок, включая прошлогоднюю «Чистоту».

