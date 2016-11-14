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Скончался легендарный кантри-музыкант Леон Расселл

09:50 14.11.2016
Леон Расселл. Фото Carl Lender c сайта wikipedia.org
Леон Расселл. Фото Carl Lender c сайта wikipedia.org
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Исполнитель кантри из США Леон Расселл умер во сне в Нэшвилле на 75-м году жизни.

Расселл был настоящей звездой кантри, фолка и блюза. Музыкант появился на свет в 1942 году в Оклахоме, с детства играл на фортепиано и трубе, сообщает InterMedia. В 60-х годах минувшего века сотрудничал в качестве сессионника с коллективами Ronettes, Crystals и Righteous Brothers.

На студийных записях он аккомпанировал Джорджу Харрисону и Фрэнку Синатре. В создании его персональной пластинки «Leon Russell», вышедшей в 1970 году, принимали участие Джо Кокер, Стив Уинвуд, Эрик Клэптон, Мик Джаггер, Чарли Уоттс, Билл Уаймэн и Ринго Старр, а в 1971-м на Leon Russell & The Shelter People появились Боб Дилан и Дэйв Мэйсон.

В 1977 году Расселл получил «Грэмми» за произведение «This Masquerade», после чего записал с Вилли Нельсоном альбом «One for the Road».

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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