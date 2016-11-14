«СерьГа» помянула Андрея Давидяна и возродила старую песню

Появились некоторые подробности концерта группы «СерьГа» в честь 55-летия Сергея Галанина в столичном клубе YotaSpace.

Выступление начнется с обновленной версии давно не исполнявшейся песни «Ты мало запросил» с альбома «СерьГи» 10-летней давности «Нормальный человек». Музыканты ее радикально переделали, заметно утяжелив аранжировку и изменив ритм. «В таком виде мы будем записывать ее для нашего нового альбома, - сообщил Галанин на концерте в калужском пабе Overtime 13 ноября. - В этом смысле мы «упоротые» ребята — за старые песни бьемся. Надеюсь, что вы обратите на нее внимание».

Концерт в Калуге был финальным в поддержку альбома «Чистота» (тур стартовал еще весной 2015 года). «СерьГа» сыграла восемь из десяти песен пластинки, оставив за пределами сет-листа лишь «Дверь на замке», записанную в студийной версии в дуэте с Ютой. Из редких песен песен были представлены «Нарциссы» и «Любовь». С большой долей вероятности они прозвучат и в Москве 16 ноября. По просьбе поклонников Галанин сыграл незапланированную «Я хочу пить с тобой».

«Дорогу в ночь» Сергей Галанин посвятил памяти участника второго сезона шоу «Голос» Андрея Давидяна, сообщение о смерти которого появилось в день концерта. «Это был хороший человек, и у него были хорошие песни», - заключил певец. Церемония прощания с Давидяном пройдет 16 ноября в храме Благовещения пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве. Дата и место похорон не сообщаются.