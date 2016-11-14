Кругосветное путешествие «Мумий Тролля» покажут по ТВ

Премьера документального фильма «Семь морей Ильи Лагутенко» пройдет в ночь с 17 на 18 ноября на Первом канале.

Картина расскажет о об истории группы «Мумий Тролль» - начиная от ее основания и заканчивая кругосветным плаванием на четырехмачтовом барке «Седов» в 2012-13 гг., в ходе которого был записан десятый студийный альбом «SOS Матросу». Эта пластинка стала юбилейной для группы, которой в год выпуска альбома исполнилось тридцать лет, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU

Продюсером фильма стал Илья Кривицкий, на счету которого документальные ленты о Леониде Ярмольнике («Я - счастливчик!»), Петре Мамонове («Черным по белому») и другие. Производство осуществил московский телевизионный холдинг «Красный квадрат».

Корабль «Седов» является одним из старейших парусных судов мира, находящихся в эксплуатации. Изначально это был немецкий корабль: при спуске на воду на верфи «Германия» в Киле в марте 1921 года он получил имя «Магдалена Виннен II» - по имени дочери основателя и владельца судоходной компании. В свое время это было четвертое по величине парусное судно в мире. В соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях Германии странам-победителям корабль был передан Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименован в «Седов».

В 2000 году, в связи с долгами российского правительства, швейцарская компания Noga временно добилась ареста «Седова», пришедшего на международное шоу во французский Брест. Этот арест назывался причиной отказа Владимира Путина встретиться с Жаком Шираком во время саммита «Большой восьмерки». В 2011 году «Седов» отметил свое 90-летие, а в 2012-м отправился в первое кругосветное плавание продолжительностью более 13 месяцев. 20 июля 2013 года кругосветное плавание завершилось там же, где и началось годом ранее - на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге.

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