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В России вновь споет 92-хлетний Шарль Азнавур

11:47 15.11.2016
Шарль Азнавур. Фото с сайта kino-teatr.ru
Шарль Азнавур. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Сольное выступление Шарля Азнавура назначено на на 5 апреля 2017 года в Государственном Кремлевском дворце.

Основу концерта составят все лучшие композиции за всю историю репертуара маэстро, которому в будущем году исполнится 93 года. Невзирая на солидный возраст, Шарль Азнавур продолжает гастролировать и не называет свои туры прощальными, сообщает InterMedia.

Шарль Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем ХХ века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1200 песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома, и проведено более 1000 концертов в 94 странах мира. Азнавур исполняет композиции на семи языках, среди которых почетное место занимает и русский.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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