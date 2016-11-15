В России вновь споет 92-хлетний Шарль Азнавур

Сольное выступление Шарля Азнавура назначено на на 5 апреля 2017 года в Государственном Кремлевском дворце.

Основу концерта составят все лучшие композиции за всю историю репертуара маэстро, которому в будущем году исполнится 93 года. Невзирая на солидный возраст, Шарль Азнавур продолжает гастролировать и не называет свои туры прощальными, сообщает InterMedia.

Шарль Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем ХХ века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1200 песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома, и проведено более 1000 концертов в 94 странах мира. Азнавур исполняет композиции на семи языках, среди которых почетное место занимает и русский.