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Бронзовая Майя Плисецкая появится на Большой Ордынке

10:59 15.11.2016
Майя Плисецкая. Фото с сайта kino-teatr.ru
Майя Плисецкая. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Памятник Майе Плисецкой, изображающий знаменитую балерину в образе Кармен будет установлен в Москве.

Стоимость памятника составила 20 млн рублей. При его изготовлении обошлось без финансового участия государства, рассказали представители Министерства культуры РФ на прошедшей 14 ноября 2016 года пресс-конференции, посвященной открытию памятника. «Бюджетных средств на памятник не потрачено, точно так же, как и на памятник Владимиру, который был построен на народные средства, - приводит «Интерфакс» слова заместителя министра культуры РФ Александра Журавского.- 20 млн рублей выделил фонд «Искусство, наука и спорт», плюс дополнительно скульптор передал свой гонорар на создание памятника.

Монумент символизирует служение Плисецкой театру и балету. Работа заслуженного художника РФ Виктора Митрошина будет установлена в Москве в сквере имени Плисецкой на Большой Дмитровке 20 ноября, в день рождения артистки. Архитектор проекта Алексей Тихонов пояснил, что авторской группе «было сложно определить масштаб памятника», а также передать грацию великой балерины.

Темы: Звезды российского кино, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Охрана памятников истории культуры и архитектуры в России, Персоны и события в мире классической музыки
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Комментарии читателей
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15.11.2016, 13:18
Гость: неймёться у кого то

то маренгейму с колчаком то антисоветчице от балета плесецкой!а можно узнать на чьи деньги и мы поймёт это за балет или за ярую антисоветчину?
15.11.2016, 13:00
Гость: Зоя

Эти убогие памятники так опошляют местность! Да еще и Плисецкой.
Галина Уланова была куда повыше!
15.11.2016, 11:25
Гость: Контрразведчик

.. Эта балерина не вписывается в архитектурный облик улицы Большая Ордынка. Хватит гадить Столице Руси-России, Городу Герою Москве. Ставте памятники у себя на дачах, Москва уже задыхается от "памятников, всем кому попало". Оставьте МОЙ РОДНОЙ ГОРОД в ПОКОЕ!
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