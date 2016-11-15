Бронзовая Майя Плисецкая появится на Большой Ордынке

Памятник Майе Плисецкой, изображающий знаменитую балерину в образе Кармен будет установлен в Москве.

Стоимость памятника составила 20 млн рублей. При его изготовлении обошлось без финансового участия государства, рассказали представители Министерства культуры РФ на прошедшей 14 ноября 2016 года пресс-конференции, посвященной открытию памятника. «Бюджетных средств на памятник не потрачено, точно так же, как и на памятник Владимиру, который был построен на народные средства, - приводит «Интерфакс» слова заместителя министра культуры РФ Александра Журавского.- 20 млн рублей выделил фонд «Искусство, наука и спорт», плюс дополнительно скульптор передал свой гонорар на создание памятника.

Монумент символизирует служение Плисецкой театру и балету. Работа заслуженного художника РФ Виктора Митрошина будет установлена в Москве в сквере имени Плисецкой на Большой Дмитровке 20 ноября, в день рождения артистки. Архитектор проекта Алексей Тихонов пояснил, что авторской группе «было сложно определить масштаб памятника», а также передать грацию великой балерины.