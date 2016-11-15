IAMX закусят в России водку лососем и лакричными мармеладками

Гастроли сольного проекта IAMX экс-лидера группы Sneaker Pimps Криса Корнера стартуют 17 ноября с концерта в столичном клубе «Известия Hall».

18 ноября команда выступит в Краснодаре на сцене Arena Hall, 22 ноября их будут встречать в северной столице в клубе Aurora Concert Hall, а завершится турне 24 ноября выступлением в екатеринбургском Tele-Club.

Поскольку все участники IAMX стараются вести здоровый образ жизни, они требуют от организаторов круглосуточное обслуживание с большим выбором вегетарианских блюд, свежие органические фрукты и овощи в неограниченном количестве. В гостинице, где артисты остановятся, обязательно должен быть тренажерный зал и оздоровительный центр, а рядом как минимум три веганских ресторана, сообщает InterMedia со ссылкой на организаторов российских гастролей T.C.I.. Любимая еда участников IAMX - филе лосося с тушеными овощами и пропаренным рисом, это блюдо обязательно должно входить в рацион артистов. Музыканты также очень любят лакричный мармелад и просят организаторов предоставить его чуть ли не в промышленных масштабах.

На площадке перед концертом музыкантам также нужна особая расслабляющая атмосфера. В гримерке группы должно быть расставлено множество свечей и светильников, чтобы создать приглушенное освещение. А за час до начала концерта музыкантам нужно предоставить несколько бутылок настоящей русской водки премиум-качества. По их словам, исключительно для положительного настроя и приготовления к зажигательному выступлению. Вдобавок саундчек группы должен быть строго конфиденциален – никаких посторонних людей, только группа и технический персонал.

И конечно, музыканты очень любят приватность и уважение к своему личному пространству. У группы уже были проблемы с безопасностью, когда в одном из прошлых туров к ним в гримерку вломились фанаты. Крис Корнер совсем недавно пережил сложный период в жизни, когда ему пришлось бороться с затяжной депрессией и хронической бессонницей, поэтому сейчас ему особенно важно чувствовать комфорт и безопасность. Во избежание повторения негативной ситуации артисты требуют усиленную охрану на площадке, и надеются на понимание со стороны организаторов и особенно фанатов.