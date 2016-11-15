Адвокат Беляк Band «Girls & Tonic»

Исполнитель: Адвокат Беляк Band, Название: «Girls & Tonic», Стиль: блюз-рок, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Адвокат Сергей Беляк защищает тех, кого принято называть infant terrible (от Владимира Жириновского до Эдуарда Лимонова), фотографирует обнаженных прелестниц из НБП и записывает броские музыкальные альбомы. «Girls & Tonic» - отличная пощечина тем, кто привык стенать, что русский рок, в отличие от западного, не любит и не умеет воспевать радости плоти.

Беляк жизнелюб, гедонист и дамский угодник. Слушая описания в песнях его многочисленных побед на любовном фронте, даже как-то забываешь, что человеку скоро, между прочим, стукнет шестьдесят. Квинтэссенция всего альбома - «рок-н-ролльный дух, сибаритский шик». Здесь хватает престижных курортов, дорогих куртизанок, клубных приключений и экзотических напитков. Ко всему перечисленному Беляк относится вполне потребительски («докурю сигарету и кого-нибудь съем»), но ханжей сразу же осаждает признанием: «В каждой божьей твари я вижу людей». А уж когда доходит дело до истины «люди мелкие ищут деньги и славу, люди крупные ищут только себя», то весь этот китчевый антураж немедленно отходит на задний план.

В изобретательности и богатой фантазии автору не откажешь. В «Vana Tallinn» он мифологизирует эмигрантский период Игоря Северянина, в «Turkish Night» внезапно описывает обычные туристические радости языком тамошних повстанцев, а в «Битве при Алкое» сравнивает женское лоно с... местом знаменитого сражения в Испании. Образный строй Беляка отсылает к группе «Зоопарк» - недаром «Блюз про собачек мелких пород содержит» прямой оммаж Майку Науменко. Интонации в «Ракете» напоминают о еще одном последователе Майка Федоре Чистякове, а «Тоник разбавляем джином» - привет ментально близкому Беляку куртуазному повесе Вадиму Степанцову. Неплохая такая компания подобралась!