«Дайте Два», 20 ноября, «China Town»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Эта дата считается официальным Днём Рождения коллектива и является так же Днём Рождения его основателя и вокалистки Людмилы Маховой. Новый релиз будет представлен в двух различных версиях, помимо него в программу концерта войдут несколько абсолютно новых песен. Ожидается участие нескольких именитых специальных гостей, с которыми «Дайте Два» планируют исполнить эксклюзивные версии уже полюбившихся публике композиций.
Начало в 20.00.