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«Дайте Два», 20 ноября, «China Town»

16:08 15.11.2016
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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20 ноября в 20:00 в московском клубе «China Town» состоится презентация сингла «Viva la revolucion!» группы «Дайте Два»

Эта дата считается официальным Днём Рождения коллектива и является так же Днём Рождения его основателя и вокалистки Людмилы Маховой. Новый релиз будет представлен в двух различных версиях, помимо него в программу концерта войдут несколько абсолютно новых песен. Ожидается участие нескольких именитых специальных гостей, с которыми «Дайте Два» планируют исполнить эксклюзивные версии уже полюбившихся публике композиций.

Начало в 20.00.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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