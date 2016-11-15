«Дайте Два», 20 ноября, «China Town»

20 ноября в 20:00 в московском клубе «China Town» состоится презентация сингла «Viva la revolucion!» группы «Дайте Два»

Эта дата считается официальным Днём Рождения коллектива и является так же Днём Рождения его основателя и вокалистки Людмилы Маховой. Новый релиз будет представлен в двух различных версиях, помимо него в программу концерта войдут несколько абсолютно новых песен. Ожидается участие нескольких именитых специальных гостей, с которыми «Дайте Два» планируют исполнить эксклюзивные версии уже полюбившихся публике композиций.

Начало в 20.00.