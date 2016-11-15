Бисер Киров отверг при жизни подачку украинцев

Не так давно от рака скончался замечательный болгарский певец Бисер Киров

Бисер Киров

Коллеги оставили о нем невероятно добрые воспоминания. Теплым словом помянула его исполнительница песни «Тумбалалайка» Грета Ганичева. «Мы с Бисером работали вместе 50 лет. Он был соединяющим мостом между Россией, Болгарией и Германией, - заявила она «Экспресс-газете». - Когда два года назад от рака умерла его дочь Венциноса, он как мог, держался. Заботился об оставшихся без матери детях, поэтому до последнего дня выступал. На болгарскую пенсию ведь не проживешь. Но работал Бисер не только ради денег. Любовь людей - самое большое богатство, а русская публика — великая».

Бисер Киров

Многих соотечественников Бисера Кирова вдохновил в 2015 году его мужественный поступок — когда певец отказался от украинской награды. «Бисер отверг награду «Человек года» из-за войны на востоке Украины и в связи с санкциями против России. Тогда многие в Болгарии сказали: «Вот человек, у которого есть гражданская позиция». Он стал героем, настоящим мужчиной. Нельзя забывать, что Россия освободила Болгарию от турецкого ига и немецкого фашизма».

Совестливый человек, как правило, оказывается на высоте всегда и везде. Вот и Бисер Киров зарекомендовал себя, помимо всего прочего, и как примерный семьянин. «Бисер был из семьи пастора, поэтому отличался высокой моралью и мудростью. Всю жизнь прожил с одной женой — Миткой», - восторгается Грета Ганичева.

Бисер Киров

Киров с трепетом относился к русской истории. Будучи исполнителем песни «Алеша», он в итоге решил познакомиться с ее прототипом. «Я вспоминаю нашу поездку с Бисером в село Налобиха Алтайского края, где жил Алексей Скурлатов - прообраз памятника советскому солдату-освободителю, что стоит в болгарском городе Пловдив, - рассказал друг артиста Валентин Петров. - Киров интересовался жизнью и подвигом героя-связиста, песня о котором «Алеша»принесла ему любовь нашего народа. Россию Бисер считал своей второй родиной. Скурлатов выпил с нами болгарского коньяка, вспомнил о проведенных днях в Болгарии. Бисера поразила скромность ветерана, работавшего механиком».

Фото с сайта kino-teatr.ru