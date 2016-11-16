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Старейший диджей мира ушел из жизни в Нью-Йорке

00:32 16.11.2016
Дэвид Манкузо. Фото с сайта ru.wikipedia.ru
Дэвид Манкузо. Фото с сайта ru.wikipedia.ru
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Диджей из США Дэвид Манкузо скончался 14 ноября на 73-м году жизни.

Подробности смерти пока неизвестны, сообщает InterMedia со ссылкой на Billboard. Манкузо, выступавший под ником The Loft, был организатором первых андеграундных вечеринок в Нью-Йорке 1970-х годов, которые стали альтернативой коммерческим ночным клубам. Дебютная серия танцевальных вечеинок в лофте под названием «Love Saves The Day» 1970 года сделала Дэвида популярнейшей фигурой города, а впоследствии его идеями воспользовался создатель легендарного клуба Studio 54 Стив Рубел.

Манкузо начал делать первые миксы для друзей в 1966-м, первым использовал различные технические новшества. В 1999-2000 году его записи были выпущены на трех дисках, а в 2008-м Дэвид с коллегами основал свой лейбл The Loft AudiophileLibrary of Music. В 2005 году Манкузо был введен в Зал славы танцевальной музыки, а в 2006-м в городе Тюбинге на юге Германии был открыт клуб его имени.
 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные фестивали в России, Персоны и события в мире электронной музыки
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