Старейший диджей мира ушел из жизни в Нью-Йорке

Диджей из США Дэвид Манкузо скончался 14 ноября на 73-м году жизни.

Подробности смерти пока неизвестны, сообщает InterMedia со ссылкой на Billboard. Манкузо, выступавший под ником The Loft, был организатором первых андеграундных вечеринок в Нью-Йорке 1970-х годов, которые стали альтернативой коммерческим ночным клубам. Дебютная серия танцевальных вечеинок в лофте под названием «Love Saves The Day» 1970 года сделала Дэвида популярнейшей фигурой города, а впоследствии его идеями воспользовался создатель легендарного клуба Studio 54 Стив Рубел.

Манкузо начал делать первые миксы для друзей в 1966-м, первым использовал различные технические новшества. В 1999-2000 году его записи были выпущены на трех дисках, а в 2008-м Дэвид с коллегами основал свой лейбл The Loft AudiophileLibrary of Music. В 2005 году Манкузо был введен в Зал славы танцевальной музыки, а в 2006-м в городе Тюбинге на юге Германии был открыт клуб его имени.

