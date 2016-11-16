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Украинцы не будут открывать «Евровидение» у Софийского собора

09:12 16.11.2016
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Украина отказалась от идеи проводить церемонию открытия «Евровидения-2017» на территории национального заповедника «София Киевская».

Накануне об этом заявил заместитель председателя киевской администрации Алексей Резников, передает городское издание 44.ua. «На территории Софийской площади никаких церемоний Евро-2017 точно не будет. Церемония открытия, возможно, состоится возле Мариинского дворца», - подчеркнул Резников.

Напомним, что два месяца назад замглавы администрации Киева сообщил, что открытие «Евровидения» пройдет рядом с Софийским собором. Руководство украинского национального заповедника заявило, что никакой музыки, танцев и громких выступлений на территории собора не позволит.

«Евровидении-2017» пройдет в Киеве благодаря победе украинской певице с крымско-татарскими корнями Джамале на майском конкурсе в Стокгольме. На это мероприятие, по предварительным подсчетам, должно уйти не меньше 15 миллионов евро.
 

Темы: Евровидение, Конкурсы и фестивали, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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16.11.2016, 12:44
Алекс

Да им самое время открывать его на паперти!
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