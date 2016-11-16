Людмила Махова («Дайте Два»): «Любой кризис - это шанс реализовать то, о чем давно мечтаешь»

Группа «Дайте Два» отметит 20 ноября день рождения своей вокалистки Людмилы «Тещи» Маховой в клубе «China Town»

На повестке большой концерт и презентация нового сингла «Viva la revolucion!». Подробностями Людмила Махова любезно поделилась с корреспондентом нашего портала.

«Дайте Два»

KM.RU: Публичные персоны либо празднуют день рождения в кругу близкий, либо норовят закрыться от всех, либо устраивают праздничный концерт. Ты принадлежишь к третьей категории. Почему так сложилось?

- Изначально так получалось, чтобы не проставляться, а теперь уже традиция (смеется). Получаю от концертов удовольствие всегда, почему бы не сделать в свой день то, что нравится? Тем более, меня зрение подводит, маразм на подлёте, так что в зеркале вижу размытую красотку, а абстрактное пламя на торте всё ярче. Жизнь не учит ничему, продолжаю каждый год ждать дня рождения и очень радуюсь возможности очередной раз его отпраздновать.

KM.RU: Какой будет специфика концерта 20 ноября, исходя из повода? Ждать ли нам песни «ДР через месяц»?

- Это будет почти частное мероприятие, клуб маленький, но уютный, спецгостей почти не будет, мы просто хотим обозначить официальное окончание всей этой пересборки в группе и начало нового периода. В связи с этим планируем сыграть несколько абсолютно новых песен. Их в этом году появилось столько, что идея реанимации чего-то старого нас с коллегами пока что не занимает.

KM.RU: Ты говоришь, что «Дайте Два» в нынешнем виде — это «команда мечты». Действительно очень хочется в это верить. Но еще 2-3 года тому назад у вас был стабильный состав, и вы были одним из немногих коллективов новой формации, который именно является ГРУППОЙ в изначальном смысле этого слова, где люди радеют за общее дело и держатся друг за друга. Не повредит ли такая текучка кадров этому раскладу и не получится ли так, что через некоторое время состав опять радикально поменяется?

- Я не футуролог и не знаю, как получится. Идея смены состава принадлежит не мне. 11 ноября прошлого года мои предыдущие коллеги сообщили, что не хотят больше сотрудничать со мной. Я не рабовладелец и не в праве никого удерживать, любой кризис- это шанс реализовать то, о чем давно мечтаешь и я этим воспользовалась и извлекла из этого определённые преимущества. Например, мне удалось с новыми коллегами реализовать те свои идеи, которые их предшественники отвергали, да и атмосфера, сложившаяся в «Дайте Два» в этом году, лучше мне подходит. Но всё было, есть и будет хорошо в своё время.

KM.RU: Как на твой взгляд поменялся стиль и звучание группы с приходом нынешних музыкантов? Куда вы движетесь?

- Мы движемся к мировому господству, как и все злодеи (смеется). Нет, на самом деле, трудно сказать, что поменялось в звучании, так как старые песни мы стараемся особо не играть, а сделать упор на новые. Сам материал отличается радикально.

Людмила Махова

KM.RU: «Выключи телек, прекрати истерику», поешь ты в «Одиссее». В наши информационно перенасыщенные дни это ценный совет. Всегда ли удается тебе самой следовать данному правилу и что помогает тебе преодолеть скопившейся негатив?

- Обожаю тишину, дома почти ничего не слушаю и почти ничего не смотрю. Способность читать, к счастью, ещё сохранила. Когда совсем устаю, годятся аудиокниги. А копить негатив вряд ли стоит, если снимать его по чуть-чуть, много и не набежит. У меня в арсенале довольно консервативные «бабьи» методы снятия маленьких стрессов: выпить бокальчик вина, заняться йогой, сходить на массаж, почитать книжку, позаниматься на любом из доступных мне музыкальных инструментов. Если совсем не в состоянии держать себя в руках, но в состоянии сесть за руль, тогда в любой час пик поможет медитативный круг по Садовому кольцу. Садовое – место силы, сколько там всего было продумано, придумано, сколько нестандартных решений найдено в пробке, сколько людей прощено, сколько скандалов не состоялось благодаря этой моей привычке (улыбается).

KM.RU: Тебя всегда отличала взвешенная жизненная позиция и здоровый консерватизм. Так откуда же взялось название сингла «Viva la revolucion!»? Или это сарказм?

- В жизни каждого спокойного консерватора настаёт момент, когда или тебя сейчас съедят, или ты вынужден сам начать есть потенциального обидчика. Это действительно песня о революции, но не о той, которая предполагает свержение правительства, смену власти и погромы, а о той, которая периодически внутри человека происходит. Песня о смене взглядов, о революции философской и методологической. Стремление к совершенству и поиск новых методов приближения к нему - типичные признаки доброго и умного человека. Да, я консерватор во многом, но признаю необходимость периодических погромов и смены власти в чертогах собственного разума (смеется). Хочешь изменить мир – начни с себя.

KM.RU: Какие еще песни войдут в сингл, как они коррелируют там между собой? Будет ли физическое издание сингла?

- Думаю, на сей раз без физических носителей обойдёмся. Нет смысла полторы песни издавать прямо. Полторы – потому что в сингл войдёт всего одна композиция, но в двух версиях. С русским и английским текстами. Всю жизнь мечтала сделать автоперевод. У меня есть опыт написания англоязычных текстов на заказ, я бывший переводчик, язык знаю всё ещё прилично, даже носители языка хвалят и говорят, что получается грамотно, сильно и интересно. Идея выпуска билингвистического двойного сингла убедительно вписалась в концепцию внутренних революций.

«Дайте Два»

KM.RU: Ты всегда подчеркивала, что не являешься поэтом в привычном смысле этого слова. Между тем, ты все-таки решила издать книгу, почему? Подвергались ли тексты при ее подготовке какой-то редактуре? Многое ли осталось за бортом, почему?

- Тогда так было нужно, книга вышла год назад, и не было понятно, удастся ли мне вообще воссоздать группу из нуля, а тут ни родные, ни близкие не помогут. Единственной поддержкой мне был уже имеющийся материал, находившийся в разрозненном виде на нескольких компьютерах. В частности, тексты. По мере подготовки книги к изданию сама себя убедила в том, что из-под моего пера вышло очень много того, что нравится и помогает людям, даже мне самой, значит надо бороться за право заниматься любимым делом дальше. За бортом кое-что осталось, конечно, что-то утратило актуальность, что-то разонравилось просто.

KM.RU: В очередной раз порадовали твои бэк-вокалы в «Эксцессе» «Алисы». Как шла работа на этот раз, были ли отличия от участия в предыдущих работах Константина Кинчева и Ко?

- Как обычно, с удовольствием.

KM.RU: Как тебе «Эксцесс» в целом?

- Хорошо. У «Алисы» плохих релизов не может быть, на мой взгляд.

Фото Апполинарии Кремневой предоставлены пресс-службой группы

