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Чиж отменил концерты из-за внезапной госпитализации

00:06 16.11.2016
Сергей Чиграков © KM.RU
Сергей Чиграков © KM.RU
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Основатель группы «Чиж и Ко» Сергей Чиграков госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга.

Точного диагноза музыканта не сообщается. Ближайшие концерты группы в Челябинске и Тюмени перенесены на декабрь. «Подтверждаю. Госпитализировали его на обследование, подробнее ничего сказать не могу», - сказал ТАСС директор Чижа Андрей Асанов. По словам Асанова, ближайшие концерты в Челябинске и Тюмени, которые должны были состояться 16 и 17 ноября, перенесены на начало декабря.

В этой ситуации Чиграков сохраняет присущее ему чувство юмора. «Хорошо себя чувствую. Рожаю. Вы так всем и передайте — преждевременные роды, - сказал артист в интервью «Радио Балтика». - Пока только предварительные схватки издалека. Ещё даже воды не отошли. Нахожусь в роддоме». Параллельно дочь музыканта Дарья Чигракова отметила, что состояние здоровья отца не вызывает опасений.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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