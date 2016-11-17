«Операция Пластилин» вставила в «Волну» самые личные и ненормативные песни

Группа «Операция Пластилин» выпустила двойной акустический альбом «Волна».

Пресс-конференция по поводу выхода диска состоялась в офисе «Своего Радио» 16 ноября. Сразу после общения с журналистами студии радиостанции группа отыграла живой концерт, а уже на следующий день было назначено ее выступление в Минске. Акустический формат альбома позволил музыкантам расширить границы и включить в релиз слишком личные песни, а также произведения с ненормативной лексикой. С музыкальной точки зрения «Волна» тоже вышла разнообразной («волнообразной», как выразился лидер группы Анатолий Царев). Например, «Операция Пластилин» сумела туда вписать духовую секцию, чего в рамках электрических программ ей пока не удавалось.

В то же время, на своих концертах команда собирается пока чередовать акустические блоки с электрическими, мотивируя это тем, что не все поклонники готовы к радикальному смягчению саунда. Именно таким будет концерт в московском клубе Stereo Hall 25 ноября. С организацией выступлений у участников группы особых проблем нет, так как за них отвечает толковый тур-менеджер. В то же время, «Операция Пластилин» практически лишена возможности выступать в родном Тамбове из-за отсутствия подходящих площадок. Лет 15 назад в тамбовском культурном центре была репетиционная база, где местные музыканты могли бесплатно реализовывать все свои находки. Примерно в 2005-м она закрылось, что привело к упадку местного рок-движения. «Операция Пластилин» оказалась одной из немногих местных команд, у которых мотивация к творчеству пересилила временные трудности.

«Волну» «Операция Пластилин» записывала на своей тамбовской репетиционной базе. У Царева и Ко есть опыт и в любительских условиях, и на высококачественной студии, типа столичной «Правды». В последнем случае наиболее остро стоит проблема со временем, которое вылетает в копеечку. А на родной студии можно спокойно воплощать разные находки, не заботясь о дедлайне.

В «Волну» вошло 18 песен, среди которых есть как очень старые, так и новинки, которые Царев дорабатывал непосредственно перед записью. Релиз осуществил лейбл «Союз Мьюзик»

