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Обнародована драматическая подоплека смерти Леонарда Коэна

08:59 17.11.2016
Леонадрд Коэн. Фото с офстраницы исполнителя в Facebook
Леонадрд Коэн. Фото с офстраницы исполнителя в Facebook
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Великий канадский поэт и певец Леонард Коэн умер во сне, но этому предшествовали драматические обстоятельства.

Музыкант умер после того, как упал в своем доме в Лос-Анджелесе, цитирует заявление менеджера Коэна Роберта Кори РИА «Новости». Известие о смерти Коэна появилось уже после его похорон 11 ноября, однако позднее стало известно, что он умер в ночь на 7 ноября. Музыкант ушел из жизни в возрасте 83 лет. Родственники хотели попрощаться с ним без шумихи прессы и назойливых фанатов.

«Его смерть была внезапной, неожиданной и мирной», — отметил Кори. Певец был похоронен на семейном еврейском кладбище в канадском Монреале.
 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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