Обнародована драматическая подоплека смерти Леонарда Коэна

Великий канадский поэт и певец Леонард Коэн умер во сне, но этому предшествовали драматические обстоятельства.

Музыкант умер после того, как упал в своем доме в Лос-Анджелесе, цитирует заявление менеджера Коэна Роберта Кори РИА «Новости». Известие о смерти Коэна появилось уже после его похорон 11 ноября, однако позднее стало известно, что он умер в ночь на 7 ноября. Музыкант ушел из жизни в возрасте 83 лет. Родственники хотели попрощаться с ним без шумихи прессы и назойливых фанатов.

«Его смерть была внезапной, неожиданной и мирной», — отметил Кори. Певец был похоронен на семейном еврейском кладбище в канадском Монреале.

