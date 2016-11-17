Лекция «Рок-герой боевика. «Игла»», 24 ноября, Музей «Пресня»

Музей «Пресня» представляет цикл лекций «Рок-кино: русская версия»

Автор - Юрий Викторович Доманский, доктор филологические наук, профессор РГГУ, главный редактор серийного издания «Русская рок-поэзия: текст и контекст», автор книг и статей по поэтике русского рока.

Цикл включает рассказы об основных образцах отечественного художественного и документального рок-кинематографа: история участия рокеров в съёмках, специфика саундтрека, особенности восприятия зрителями, влияние на последующую культуру.

24 ноября - Рок-герой боевика. «Игла».

22 декабря - Рок-герой боевика 2. «Дикий Восток».

26 января - Криминальная драма. «Взломщик».

16 февраля - Документальное рок-кино – ленинградская версия: «Рок».

23 марта - Документальное рок-кино – свердловская версия: «Сон в красном тереме».

20 апреля - Документальное рок-кино – сибирская версия: «Здорово и вечно».

25 мая - Режиссёр Гарик Сукачёв. «Кризис среднего возраста» или «Дом Солнца».

22 июня - Режиссёр Алексей Балабанов. «Я тоже хочу».

Начало в 19.00. Вход свободный

