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Лекция «Рок-герой боевика. «Игла»», 24 ноября, Музей «Пресня»

20:11 17.11.2016
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами
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Музей «Пресня» представляет цикл лекций «Рок-кино: русская версия»

Автор - Юрий Викторович Доманский, доктор филологические наук, профессор РГГУ, главный редактор серийного издания «Русская рок-поэзия: текст и контекст», автор книг и статей по поэтике русского рока.

Цикл включает рассказы об основных образцах отечественного художественного и документального рок-кинематографа: история участия рокеров в съёмках, специфика саундтрека, особенности восприятия зрителями, влияние на последующую культуру.

24 ноября - Рок-герой боевика. «Игла».
22 декабря - Рок-герой боевика 2. «Дикий Восток».
26 января - Криминальная драма. «Взломщик».
16 февраля - Документальное рок-кино – ленинградская версия: «Рок».
23 марта - Документальное рок-кино – свердловская версия: «Сон в красном тереме».
20 апреля - Документальное рок-кино – сибирская версия: «Здорово и вечно».
25 мая - Режиссёр Гарик Сукачёв. «Кризис среднего возраста» или «Дом Солнца».
22 июня - Режиссёр Алексей Балабанов. «Я тоже хочу».

Начало в 19.00. Вход свободный
 

Темы: Кино в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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