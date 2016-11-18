Гражданская Оборона «Боевой стимул» (переиздание)

Исполнитель: Гражданская Оборона, Название: «Боевой стимул», Стиль: панк-рок, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Егор Летов мыслил циклами. Очередной тематический блок «Гражданской Обороны» состоял в конце 80-х из трех альбомов «Так закалялась сталь», «Все идет по плану» и «Боевой стимул». Записывался он в тяжелых условиях, когда Егор Летов вернулся перед Новым, 1988-м, годом после вынужденного скитания по стране. В результате пластинка была сделана за три январских дня в рекордные сроки.

При всей скупости имеющихся в арсенале Летова выразительных средств, альбом получился разнообразным. Из-за особенностей записи во многих песнях преобладает низкий гулкий бас, но это отнюдь не портит впечатления от прослушивания. «Система» сыграна просто под гитару, а часть песен («Иуда будет в раю», «Никто не хотел умирать», «Амнезия» и др.) представлены в анплагте. Хватает и экспериментов – это касается, например, авангардной подложки стихотворения «Деревья».

Песни из «Боевого стимула» не устарели до чих пор. Написанный под явным влиянием Леонида Андреева «Иуда будет в раю» вдохновил недавно Ермена Ержанова из «Адаптации» на создание песни «Кончилось время стихов». А «Никто не хотел умирать» сам Летов пророчески включил в концертную программу «ГО» меньше чем за год до собственной смерти.

«Боевой стимул» - это просто какая-то коллекция сюрпризов. Начиная с обложки, которая представляет собой неудачный снимок, присланный на конкурс антиалкогольных фотографий журнала «Советское фото» и заканчивая соц-артовыми бонусасми из летовского сайд-проекта «Враг народа» - «Человек – это звучит гордо», «70 лет октября» и «Поперек». Стоит ли уточнять, что всё это годится для многократного прослушивания, а не только для скучных пыльных архивов собирателей редкостей и красот.

