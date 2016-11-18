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Metallica признана самой популярной металлической группой

10:50 18.11.2016
Metallica. Фото с сайта metallica.com
Metallica. Фото с сайта metallica.com
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Шведская служба потокового воспроизведения музыки Spotify назвала группу Metallica самой популярной метал-группой.

Если верить их данным, в месяц команду слушает 7 млн подписчиков, а самый главный хит — «Enter Sandman» — был проигран 108 млн раз, сообщает InterMedia. Песни коллектива находятся в плейлистах 15 млн пользователей, отмечает NME.

Примечательно, что в Великобритании чаще всего группу слушают в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере, Глазго и Ливерпуле. 18 ноября 2016 года Metallica представила свой новый альбом «Hardwired... To Self-Destruct», а также объявила об идее записать пластинку каверов.
 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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