Metallica признана самой популярной металлической группой

Шведская служба потокового воспроизведения музыки Spotify назвала группу Metallica самой популярной метал-группой.

Если верить их данным, в месяц команду слушает 7 млн подписчиков, а самый главный хит — «Enter Sandman» — был проигран 108 млн раз, сообщает InterMedia. Песни коллектива находятся в плейлистах 15 млн пользователей, отмечает NME.

Примечательно, что в Великобритании чаще всего группу слушают в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере, Глазго и Ливерпуле. 18 ноября 2016 года Metallica представила свой новый альбом «Hardwired... To Self-Destruct», а также объявила об идее записать пластинку каверов.

