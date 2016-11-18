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Шон Леннон уместил биографию Энди Уорхола в одной песне

11:17 18.11.2016
Шон Леннон, фото: peoples.ru
Шон Леннон, фото: peoples.ru
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Сын одного из «битлов» Шон Леннон записал песню, посвящённую Энди Уорхолу и новой выставке «Письма Энди Уорхолу» («Letters to Andy Warhol»), открывшейся в Нью-Йорке.

Музыкант признался, что признался, что ему было непросто написать о художнике песню, поскольку до него это уже сделал Дэвид Боуи — трек «Andy Warhol» вышел на альбоме 1971 года «Hunky Dory». « Так как мать растила меня в одиночку, я всегда искал какого-то отеческого влияния. Энди был для меня эдаким эксцентричным дядюшкой. От него я много узнал об искусстве и юмор»е, — рассказал Шон в интервью Rolling Stone.

В создании композиции ему помогла подруга и коллега Кемп Мул — на выходе у соавторов получилось что-то вроде «сюрреалистичной биографии» Уорхола, перечисляющей некоторые факты его жизни, такие, как коллекционирование автографов и место рождения. Припев песни напоминает слушателю, чем прославился художник: «Он знает, что невозможно забыть // Того, кто в банке смог целый мир уместить» («He knows that they won't forget the man / Who couldhold the whole world in a can»).

Выставка «Письма Энди Уорхолу» будет открыта в нью-йоркской галерее Cadillac House до 24 декабря 2016 года, после чего переедет в Лос-Анджелес и Майами.
 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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