Глеб Самойлов утешил басистку на концерте с симфоническим оркестром

Глеб Самойлов со своей нынешней группой The Matrixx устроил в Москве премьеру программы с симфоническим оркестром

В последние годы для российских рокеров выступления с симфоническими музыкантами стали своего рода показателями статусности. Как ни странно, Глеб Самойлов оказался одним из последних топовых рокеров, кто организовал такой проект, хотя при поддержке струнных, например, был записан акустический альбом The Matrixx «Light».

Между тем, предыдущая группа Глеба «Агата Кристи» всегда тяготела к арт-роковому звучанию. Взять хотя бы альбом 1989 года «Коварство и любовь», большинство песен которого содержат обширные чисто симфонические фрагменты, сыгранные, правда, с помощью синтезатора. Если сейчас взять и представить эту пластинку целиком и с оркестром, будет настоящая бомба. Жаль только, что Глеб на это вряд ли на это пойдет, ведь автором или соавтором львиной доли «Коварства и любви» выступил его брат Вадим Самойлов, с которым у него сложились натянутые отношения. В итоге из «Коварства» в «Крокус Сити Холле» 9 ноября прозвучала лишь одна песня – «Собачье сердце». Да и то упор в ней был сделан на ударных, на которых сыграли трое из четверых штатных участников команды, а также на трубе сессионника Владимира Елистратова.

Как бы то ни было, песни из наследия «Агаты Кристи» составили примерно две трети сет-листа. Это не прихоть Глеба (который как раз предпочитает продвигать «матриксовский» материал), а условие организаторов, рассчитывавших на большой наплыв именно «агатовских» поклонников. Подразумевалось, что в переложении оркестра «Глобалис» прозвучат, прежде всего, клавишные партии хорошо знакомых песен. Но понятно, что этим дело не ограничилось. Скажем, «Хали Гали Кришна» вообще изменилась почти до неузнаваемости. Её сыграли размеренно – практически в ритме танго. Органичнее всего выглядели в оркестровых аранжировках «Дворник», «Я буду там» и «Снайпер». Удачной стоит признать идею сыграть в качестве интрументальной оркестровой увертюры фрагменты поздних «агатовских» вещей «Веселый мир» и «Триллер».

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Некоторые песни обогатились новыми смыслами. Прежде всего, это касается адреналиновой «В такси». Если в оригинале она представляла собой откровения нетрезвого фрика, искренне удивившегося своей способностью соблазнить девушку, то в «Крокусе» бэк-вокалы басистки Стаси Матвеевой придали песне новое измерение. Теперь повествование шло от лица удачливой фанатки рокера, поразившейся благоприятному исходу событий не меньше него самого.

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Если говорить о песнях The Matrixx, то парадоксальным образом музыканты здесь отдали предпочтение не лирическим, а танцевальным трекам, вроде «Москвы-Реки» или оде «любви к карательным органам» «В дверь стучат». Сыграно это было в формате эстрадного оркестра под управлением Юрия Силантьева и смотрелось более чем органично.

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Публика в «Крокусе» подобралась довольно чопорная. Глеб Самойлов сработал с ней на контрасте, раскачивая зал репликами, типа «что-то вы сегодня какие-то дохлые» и подавая пример собственным куражом. Исполняя «Ненормального», он оперся о плечо гитариста Валерия Аркадина и как бы исповедался ему в свершенных грехах. А когда дело дошло до строчки «ты уже не плачешь», он вытер воображаемые слезы на лице бас-гитаристки Станиславы Матвеевой. Но по настоящему разогрело зал известие о рождении ребенка у техника группы Алексея Рахманова.

