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Джастин Бибер и Ариана Гранде стали победителями American Music Awards

11:02 21.11.2016
Ариана Гранде. Фото с сайта theamas.com
Ариана Гранде. Фото с сайта theamas.com

В Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония награждения одной из ведущих музыкальных премий — American Music Awards.

Победу в главной номинации «Артист года» одержала популярная певица Ариана Гранде, которая обошла Рианну, Джастина Бибера, Силену Гомес и Керри Андервуд.

Однако Бибер по количеству полученных наград American Music Awards обогнал всех остальных представленных артистов. Ему досталась победа в категориях «Лучший поп/рок-исполнитель», «Лучшее видео», «Лучший поп/рок альбом» и «Лучший поп/рок сингл».

Селена Гомес одержала победу в категории «Лучшая поп/рок-исполнительница». Лучшее гастрольное турне откатала в 2016 году Бейонсе. Обладателем двух статуэток стал рэпер Дрейк, победивший в номинациях «Лучший рэп/хип-хоп исполнитель» и «Лучший рэп/хип-хоп альбом».

Почетная награда за выдающиеся заслуги в области музыки была вручена Стингу.

Награды также достались Адель, Рианне, Керри Андервуд. Полный список победителей опубликован на сайте премии.

Премия American Music Awards была учреждена в 1973 году как альтернатива премии «Грэмми». Победители определяются на основании результатов интернет-голосования. Номинантов определяют по количеству объема продаж записей, числа просмотров видеоклипов и активности в социальных сетях.

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные награды в мире
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