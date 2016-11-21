Джастин Бибер и Ариана Гранде стали победителями American Music Awards

В Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония награждения одной из ведущих музыкальных премий — American Music Awards.

Победу в главной номинации «Артист года» одержала популярная певица Ариана Гранде, которая обошла Рианну, Джастина Бибера, Силену Гомес и Керри Андервуд.

Однако Бибер по количеству полученных наград American Music Awards обогнал всех остальных представленных артистов. Ему досталась победа в категориях «Лучший поп/рок-исполнитель», «Лучшее видео», «Лучший поп/рок альбом» и «Лучший поп/рок сингл».

Селена Гомес одержала победу в категории «Лучшая поп/рок-исполнительница». Лучшее гастрольное турне откатала в 2016 году Бейонсе. Обладателем двух статуэток стал рэпер Дрейк, победивший в номинациях «Лучший рэп/хип-хоп исполнитель» и «Лучший рэп/хип-хоп альбом».

Почетная награда за выдающиеся заслуги в области музыки была вручена Стингу.

Награды также достались Адель, Рианне, Керри Андервуд. Полный список победителей опубликован на сайте премии.

Премия American Music Awards была учреждена в 1973 году как альтернатива премии «Грэмми». Победители определяются на основании результатов интернет-голосования. Номинантов определяют по количеству объема продаж записей, числа просмотров видеоклипов и активности в социальных сетях.