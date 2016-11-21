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Гергиев предложил провести год Стравинского в России

10:15 21.11.2016
Игорь Стравинский. Фото с сайта wikipedia.org
Игорь Стравинский. Фото с сайта wikipedia.org

Знаменитый российский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев предложил провести в 2017 году в России год композитора Игоря Стравинского, сообщает ТАСС.

Стравинский родился в России, однако большую часть жизни он провел за рубежом. Кроме российского, композитор имел также гражданство США и Франции. Похоронен маэстро на кладбище Сан-Микеле в Венеции. В 2017 году будет отмечаться 135 лет со дня его рождения.

«Это великий русский композитор, который для нас такой же родной, как Чайковский, Прокофьев, Шостакович, Мусогорский. Лучше отмечать, лучше помнить, чем забыть», - отметил Гергиев.

По словам худрука Мариинки, сегодня в России не звучат порядка 90-95 процентов произведений Стравинского. Проведение года Стравинского позволит популяризировать его творчество как в России, так и за ее пределами.

В начале декабря в Мариинском театре Санкт-Петербурга состоится премьера недавно найденной кантаты Стравинского 1909 года. Долгое время она считалась утерянной и была случайно обнаружена в архивах.

Темы: Музыка в мире, Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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21.11.2016, 11:25
Гость: НМО

А может быть, год Ралдугина?...
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