Грузия в третий раз стала победителем детского Евровидения

На Мальте состоялся финал детского музыкального конкурса «Евровидение». Победу в конкурсе одержала 10-летняя представительница Грузии Мариам Мамадашвили.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU, грузинская артистка набрала 239 баллов, исполнив песню «Mzeo» («Солнце»). Грузия в третий раз становится победителем детского конкурса «Евровидение». Впервые победу стране принес проект «Бзикеби» в 2009 году, а в 2011 году победу одержал коллектив «Кэнди».

Второе место заняли представители Армении Мэри Варданян и Анаит Адамян, ну а «бронза» досталась итальянской певице Фиамме Бочча.

Российский проект The Water of Life с одноименной композицией занял четвертое место, набрав 202 балла.