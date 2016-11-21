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Грузия в третий раз стала победителем детского Евровидения

09:17 21.11.2016

На Мальте состоялся финал детского музыкального конкурса «Евровидение». Победу в конкурсе одержала 10-летняя представительница Грузии Мариам Мамадашвили.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU, грузинская артистка набрала 239 баллов, исполнив песню «Mzeo» («Солнце»). Грузия в третий раз становится победителем детского конкурса «Евровидение». Впервые победу стране принес проект «Бзикеби» в 2009 году, а в 2011 году победу одержал коллектив «Кэнди».

Второе место заняли представители Армении Мэри Варданян и Анаит Адамян, ну а «бронза» досталась итальянской певице Фиамме Бочча.

Российский проект The Water of Life с одноименной композицией занял четвертое место, набрав 202 балла.

Темы: Евровидение, Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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21.11.2016, 11:33
Гость: Бтр

Да, и главный солист хора грузинских мальчиков сейчас дает концерты на украине.
21.11.2016, 10:00
Гость: Иван

Грузины всегда умели хорошо петь и торговать, но никогда не умели работать и воевать. Поэтому самое благодатное время для них было то, о котором А.С. Пушкин писал: "... За гранью дружеских штыков в то время Грузия цвела...".
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