Разразилось сразу два скандала, связанные с группой «Сектор Газа»

Несмотря на то, что лидер группы «Сектор Газа», Юрий Хой Клинских скончался более 16-ти лет назад, коллектив продолжает оставаться на слуху

Юрий Клинских. Фото с сайта hoy-sektor.ru

Старые альбомы группы давно стали раритетами и разлетаются, как горячие пирожки. Регулярно появляются сборники лучших песен, а год назад увидел свет альбом «Вой на Луну» с неизданными треками Клинских. Устраиваются концерты памяти Юрия Хоя. Иногда появляются совсем уж экстраординарные каверы на его творения. Например, группа «Дореволюціонный Совѣтчикъ» переделала под реалии Серебряного Века песни «Сектора Газа» «Лирика» и «Колхозный панк», остроумно назвав оригинальный коллектив «Ипритовым уездом».

Песни «Сектора Газа», долгое время считавшиеся уделом гопников, с удовольствием слушают мэтры русского рока. «Я помню Питер, это конец 80-х годов. И Костя Кинчев ставит мне «Сектор газа». Там была песня, которая так и называлась. И мы, по-моему, весь альбом этот и прослушали», - рассказал лидер «Калинова Моста» Дмитрий Ревякин каналу РЕН-ТВ.

К сожалению, такая популярность никак не отражается на благосостоянии ближайших родственников Юрия Хоя. Его мать Мария Клинских откровенно прозябает в левобережном районе Воронежа — том самом, который из-за неблагополучной экологической ситуации дал название «Сектору Газа». Практически вся пенсия старушки уходит на оплату коммунальных услуг, а лекарств, а жена и дочь Клинских и его фанаты ей не помогают. «За квартиру заплатила и все. А на продукты уже ничего не остается. Да вы сами понимаете, что жизнь дорогая», - пожаловалась РЕН-ТВ она.

Поклонники «Сектора Газа» зачастую ведуь себя не лучшим образом. «Человек убирал на могиле Хоя, бегал за продуктами для нее. Не было никаких вариантов, что он может обмануть. Ну как можно обмануть мать своего кумира? Но потом выяснилось, что он эти деньги присвоил себе», — говорит Сергей Ким, лидер фан-клуба «Сектора».

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Песни «Сектора Газа» очень любят дети, но и тут не обходится без скандалов. На днях посетители кемеровского детского кафе «КиндерЛэнд» были обескуражены музыкальным сопровождением забегаловки, в качестве которого была выбрана не самая пуританская «Лирика». «Были вчера с сыном в «КиндерЛэнде», очень сильно огорчило то, что в детском развлекательном центре играла «Лирика» «Сектора газа». Про дым сигарет и следы на постели. Ну совсем не для детских ушей», – цитирует слова возмущенной визитерки кафе издание «Газета Кемерова». Отзыв пока был оставлен администрацией заведения без внимания.