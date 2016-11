Стивен Триффит: «Фрэнком Синтарой я становлюсь примерно за полчаса»

Трибьют Фрэнку Синатре пройдет в Москве двадцать четвертого ноября в Светлановском зале ММДМ

Стивен Триффит

Номинально этого британского артиста зовут Стивен Триффит. При этом все упорно зовут его Фрэнк. Фрэнк Синатра. Создатели шоу «The №1 Tribute to FRANKSINATRA» настаивают: это не пародия. Это полноценный музыкальный спектакль, где, по всем законам перевоплощения, на сцену выходит сам великий Фрэнк! Уникальный певец, актёр и шоу-мэн, один из величайших кумиров 20-го века.

Музыкальное сопровождение концерта максимально приближено к оригингалу. Недаром у зрителя создается полное ощущение присутствия на настоящем концерте ушедшего мэтра мировой музыки. Многолетний успех шоу «The №1 Tribute to FRANK SINATRA» доказывает: это самый реалистичный и востребованный в мире трибьют – посвящение Фрэнку Синатре.

В наши дни Стивен Триффит собирает на свои выступления лучшие залы, регулярно принимает участие в самых рейтинговых ТВ-программах, в том числе развлекательных шоу на BBC, RTL, RAI и других ведущих телеканалах. Количество его выступлений на самых престижных площадках по всей Европе и США, в том числе и в Лас-Вегасе доходит до 150 в год! В сольной программе Артиста все самые обожаемые хиты Фрэнка Синатры: «My Way», «New York, New York», «Under My Skin», «That’s Life», «You Make Me Feel So Young», «Strangers In The Night», «White Christmas», «Stormy Weather» и многие другие.

24 ноября Фрэнк Синатра выйдет на сцену Московского Дома Музыки и заставит ваши души ему подпевать. В преддверии этого момента он выкроил время для эксклюзивного интервью нашему мультипорталу.

Стивен Триффит

KM.RU: Требуется ли вам время перед выходом на сцену, чтобы стать Фрэнком Синатрой?

- Примерно полчаса - на прическу и костюм. И виски!

KM.RU: Что вам позволило поверить в то, что ваше шоу ждет мировой успех?

- Только зрители, которые решают, будет у шоу продолжение или нет. Артист, который априори считает, что он самый лучший, на самом деле, никогда им не будет. Или же быстро станет невостребованным.

KM.RU: Что самое главное для вас в вашей профессии?

- Практика, практика, практика. Затем, когда вы думаете, что у вас уже все Окей, тогда еще раз практика!

KM.RU: В одном интервью вы говорили, что сотрудничаете с авторами, которые пишут музыку в стилистике Фрэнка. Это совершенно новые композиции. Скажите, когда их сможет услышать российский зритель?

- Однажды. Это совсем не быстрый процесс: найти и записать песню, которую бы спел великий Синатра. Но скажу вам по секрету кое-что, а вы догадайтесь сами: Синатру поет Бонд!

KM.RU: Вам выпал уникальный шанс изменить свою жизнь и вы им воспользовались. Как думаете, в жизни каждого человека бывает этот шанс или он дается только тем, кто его заслужил?

- Я умею петь, и мне повезло, что зрителям нравится мой голос. Я не верю в подарки от Бога. Считаю, что мы сами вершим свою судьбу. Даже если вы хотите сделать что-то плохое, отвратительное, то, что будут осуждать другие люди и порицать вас, вы сможете это воплотить, если будете работать над этим упорно и тяжело.

KM.RU: Ваша главное правило в жизни?

- Ничего не оставлять на волю случая. Самому вершить свой успех. Доверять себе.

Фото предоставлено организаторами концерта