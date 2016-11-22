Канье Уэст пройдет принудительное психиатрическое обследование

Популярный рэпер Канье Уэст был госпитализирован в одну из клиник Лос-Анджелеса для проведения психиатрического обследования, сообщает портал TMZ.

По данным таблоида, медиков вызвали днем 21 ноября. Сам музыкант в это время находился вне дома. Решение о принудительной госпитализации было принято «ради здоровья и безопасности» артиста. Отмечается, что Уэст отказывался добровольно ехать в больницу, прибывшим полицейским пришлось надеть на него наручники.

Незадолго до инцидента музыкант отменил все оставшиеся концерты своего гастрольного турне Saint Pablo в поддержку восьмого студийного альбома «The Life of Pablo». Причина отмены выступлений не сообщается. В минувший уикэнд рэпер исполнил только три композиции, после чего покинул сцену.