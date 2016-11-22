«Ария-Фест», 26 ноября, Stadium Live

26 ноября 2016 года в столичном клубе Stadium Live пройдет традиционный осенний АРИЯ ФЕСТ

В этот раз фестиваль встречает своих старых друзей группу ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК с программой «30 лет. На бис» и экс-гитариста группы Rage Виктора Смольского с его новым проектом ALMANAC. Впервые на сцену АРИЯ ФЕСТа выйдет московкая группа Korsика. Лучшими хитами группы ACCEPT порадует столичных металхедов оригинальный голос титанов немецкого хэви-металла Удо Диркшнайдер. Ну а закрывать фестиваль будет АРИЯ с обновленной программой в честь 25-летия альбома «Кровь за Кровь»!

В 2016 году партнером фестиваля Ария Фест становится российский бренд смартфонов Highscreen, который всегда поддерживал и поддерживает настоящий живой рок. Девайсы Highscreen пользуются особым спросом среди рок-исполнителей и любителей качественной музыки за счет «музыкальной начинки» и долгого времени работы без подзарядки.

Расписание:

17:30 Коrsика

18:00 Черный Обелиск

18:40 ALMANAC

19:50 Dirkschneider

21:30 АРИЯ