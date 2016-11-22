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Российские школы обзаведутся собственными детскими хорами

09:23 22.11.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

В 2017 году в каждой средней школе страны появится собственный хор, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Ольгу Голодец.

По словам Голодец, в нормативных документах системы общего образования будет прописана возможность каждой школе иметь собственного руководителя хора и концертмейстера. Хоровое пение будет включено в учебный курс «Музыка» в рамках дополнительного образования.

Как отметил исполнительный директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло в интервью Life.ru, хоры планируется создавать на добровольной основе. Мотивацией для детей станет поездка в лагеря «Артек» или «Орленок». По его словам учитель музыки будет иметь определенную программу по подготовке хора, главное, чтобы преподаватель владел профессией хорового дирижера.

Репертуар будет разнообразным: от «Калинки» до Прокофьева. Главное, чтобы он соответствовал возрасту ребенка.

В педагогических вузах будут организованы курсы для того, чтобы педагоги умели формировать у детей мотивацию заниматься музыкой и прививали им любовь к музыке.

Голодец также поддержала идею проведения всероссийского творческого конкурса на лучшее музыкальное произведение для детского хора. Это позволит заинтересовать молодых композиторов и поэтов, что в свою очередь станет стимулом для появления новых современных произведений для детей.

Темы: Музыка в России, Образование в России, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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22.11.2016, 13:48
Гость: Агнесса Псих

Поддерживаю!
22.11.2016, 13:34
Гость: Елена Москва

Каждый психолог - это минимум 30 тыс, выброшенных впустую, а то и во вред. А в некоторых школах их еще и не по-одному. Нередко психологи являются рассадником "толерантности" - то есть пропаганды гомосексуализма и различных извращений, источником увеличения напряженности между детьми и родителями (поощрение доносов на родителей, а как же). Основная идея психолога - родители всегда виноваты во всем. Много работают - значит, мало времени ребенку уделяют. Мало работают - значит, мало возможностей имеют ребенку что-то купить, вызывая у него комплексы неполноценности. Не сталкивались с таким? Не разу не встречали такого, что наивная мама, искренне верящая, что психолог стремится ей помочь, рассказывает психологу о какой-нибудь проблеме в поведении. А что в ответ? Правильно, стандартная формулировка: "Ребенок просто стремится привлечь к себе ваше внимание, потому что ему вас не хватает. Надо больше внимания уделять ребенку!" - это реакция на ВСЕ! И бедные работающие мамы так и мучаются с чувством вины перед своим "несчастным" ребенком - пока у них не хватит ума сказать себе: "А что это я слушаю всяких тунеядцев? Они, что ли, вместо меня деньги для нас заработают? Я - лучшая мама для своего ребенка, просто потому что другой у него нет. И я буду делать так, как Я считаю нужным." И вот тогда обычно все и налаживается.
А хор или ансамбль - без разницы. Все это в наших, советских, школах было. И было уничтожено. А теперь подается как гениальная идея. Ненавижу.
22.11.2016, 12:43
Гость: Ося

Вспомним...
"Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.
Может, что-то в консерватории подправить?" (М.Жванецкий)
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