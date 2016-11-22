Российские школы обзаведутся собственными детскими хорами

В 2017 году в каждой средней школе страны появится собственный хор, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Ольгу Голодец.

По словам Голодец, в нормативных документах системы общего образования будет прописана возможность каждой школе иметь собственного руководителя хора и концертмейстера. Хоровое пение будет включено в учебный курс «Музыка» в рамках дополнительного образования.

Как отметил исполнительный директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло в интервью Life.ru, хоры планируется создавать на добровольной основе. Мотивацией для детей станет поездка в лагеря «Артек» или «Орленок». По его словам учитель музыки будет иметь определенную программу по подготовке хора, главное, чтобы преподаватель владел профессией хорового дирижера.

Репертуар будет разнообразным: от «Калинки» до Прокофьева. Главное, чтобы он соответствовал возрасту ребенка.

В педагогических вузах будут организованы курсы для того, чтобы педагоги умели формировать у детей мотивацию заниматься музыкой и прививали им любовь к музыке.

Голодец также поддержала идею проведения всероссийского творческого конкурса на лучшее музыкальное произведение для детского хора. Это позволит заинтересовать молодых композиторов и поэтов, что в свою очередь станет стимулом для появления новых современных произведений для детей.