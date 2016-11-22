Мать Фредди Меркьюри скончалась накануне 25-летия со дня его смерти

Мать легендарного музыканта Фредди Меркьюри Джер Булсара скончалась в возрасте 94 лет.

Как пишет Billboard, о смерти матери вокалиста Queen прессе сообщила сестра Меркьюри Кашмира Кук. По ее словам Джер Булсара умерла во сне 13 ноября, всего за несколько дней до очередной годовщины со дня смерти самого Меркьюри.

Коллега Фредди Меркьюри по группе, гитарист Брайан Мэй выразил соболезнования в связи с кончиной Джер Булсара. На своем сайте он написал, что познакомился с ней более 50 лет назад, когда впервые пришел в гости к Фредди.

«Она была очень доброй, теплой и очень преданной своим детям. Она очень любила жизнь. У нее был такой же блеск в глазах, как и у ее сына, они вообще были очень похожи по характеру. Она посвятила всю свою жизнь мужу и детям — Фредди и Кашмире, которыми гордилась и всегда поддерживала», - написал музыкант.

Издание отмечает, что похоронена Джер Булсара будет согласно зороастрийскому вероисповеданию. В этом году исполняется 25 лет со дня кончины Фредди Меркьюри, который умер 24 ноября 1991 года. Отец Меркьюри Боми Булсара умер 25 декабря 2003 года.