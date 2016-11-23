Стас Михайлов готов исполнить гимн Чемпионата Мира по футболу 2018

Популярный певец Стас Михайлов не против стать исполнителем гимна Чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в России, пишет ТАСС со ссылкой на самого артиста.

По словам Михайлова, если ему предложат записать и исполнить гимн ЧМ-2018, он согласится. Однако, отметил артист, пока подобные предложения к нему не поступали.

Исполнитель также рассказал, что не исключает проведения специальных концертов во время проведения чемпионата. В частности, даты концертов на 2018 год могут быть специально адаптированы для болельщиков и гостей ЧМ-2018.

«Это интересная идея. К чемпионату мы обязательно что-нибудь придумаем. Однако сейчас рано говорить об этом», - резюмировал Михайлов.

Ну а в середине декабря Стас Михайлов представит в Москве новую программу «Народный артист 2». Концерт состоится 17 декабря в СК «Олимпийский».