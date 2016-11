Skye & Ross «Skye & Ross»

Исполнитель: Skye & Ross, Название: «Skye & Ross», Стиль: аналоговый трип-хоп, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Трип-хоповое трио Morcheeba изначально состояло из братьев-инструменталистов Росса и Пола Годфри и темнокожей вокалистки Скай Эдвардс. Как это нередко бывает с близкими родственниками, Поли и Росс с годами всё неохотнее общались с друг с другом. Причина в том, что первый тяготел к методичному электронному саунду, второй же предпочитал импровизационную стихию. С уходом Пола Morcheeba приказала долго жить, но оставшиеся участники записали альбом под своими именами Skye & Ross.

Тяга Росса к аналоговым инструментам и спонтанным психоделическим сессиям а ля 70-е на пластинке прекрасно ощущается. Дав в коротком интро «Repay the Saviour» затравку для старых поклонников в виде потустороннего женского вокала и размеренных битов, дуэт в следующем треке взрывает мозг слушателей блюзовыми гитарными соло, страстными припевами и ностальгическим соло на электрооргане.

Следующие два трека поддерживают эту линию, но дальше — в «Clear My Mind» тандем прибегает к эффекту неожиданности, прочищая нам мозги посредством нехитрой бардовской зарисовки с почти средневековой кодой. Вторая половина альбома сохраняет заданный в «Clear My Mind» сомнамбулической настрой с поправкой на то, что «Feet First» обрамлена неистовыми «восточными» гитарами, а в финальной «The Point of No Return» наличествуют даже элементы удалого кантри.

Судя по всемe, альбом предназначен для всех поклонников «синтетики», изголодавшихся по настоящему «мясцу». Это тот редкий в наши дни случай, когда музыка говорит сама за себя и не нуждается в какой-то особенной упаковке, поэтому физический релиз так бесхитростно но стильно оформлен. Да и дополнительные товарные знаки были бы здесь излишни, ведь небесное пение Скай и ароматные инструментальные розы Росса — уже сами по себе бренд.