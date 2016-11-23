Otto Dix объявили о работе над новым студийным альбомом

Питерская группа Otto Dix приступила к работе над новым студийным альбомом.

Грядущий релиз получил название «Левиафан». По словам вокалиста группы Михаэля Драу, новая пластинка продолжит тематику предыдущих альбомов группы.

«Альбом «Левиафан» раскрывает тему единения человека и космоса. Космоса как внешнего, так и внутреннего… Левиафан — это внутренний и внешний океан, внутренний и внешний космос. Это не только Демон, но и внутренние демоны каждого человека — его страсти, радости и горести, его депрессии и мании, его божественный свет и животная природа...» - рассказал о концепции работы Михаэль.

Музыкально новая пластинка будет состоять на 100% из электронного звука с минимумом лирических песен. Ожидается, что альбом «Левиафан» увидит свет в 2017 году. Пластинка станет девятой полноформатной работой Otto Dix. Последний студийный альбом групп «Анимус» был представлен публике в 2015 году.

В декабре «Диксы» дадут традиционные зимние концерты в двух столицах. 16 декабря группа выступит в Санкт-Петербурге (Opera Concert Club), а 17 декабря — в Москве (КЦ «Дом»). Концерты приурочены к 20-летию дебютного альбома Otto Dix «Эго».