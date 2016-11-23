Кинчев признался, что учится любви у своих поклонников

Презентации свежей пластинки «Алисы» «Эксцесс» прошли в Москве и Санкт-Петербурге

«Алиса» никогда искусственно не подогревала интерес к своим новым альбомам. Напротив, в последние лет 15 информация о каждом новом релизе группы подавалась более чем дозировано. С «Эксцессом» всё вышло немного по-другому. За полгода до выхода диска — в апреле этого года — у Константина Кинчева случился инфаркт. В июне было решено прибегнуть к народному акционированию «Эксцесса» и в результате удалось собрать более 11-ти миллионов рублей вместо 4-ёх запланированных. Каждый этап краудфандинговой компании сопровождался повышенным вниманием со стороны «алисоманов» и всех сочувствующих. К тому же вплоть до ноября коллектив не играл концертов, и было понятно, что на презентациях будет ажиотаж.

Московский клуб Space Moscow 11 ноября оказался не очень готов к такому наплыву посетителей. Низкая пропускная способность заведения, непосредственная близость гардероба к входным дверям, своеобразная планировка зала, затрудняющая со многих точек обзор сцены — всё это было сущими мелочами по сравнению с предвкушением праздника. Заполнявшие танцпол люди в основном были настроены более чем позитивно. «Тут хоть не толкаются», - облегченно констатировали люди, заняв более-менее удачную диспозицию. К началу концерта выяснилось, что эти выводы оказались немного преждевременными. Когда плотность народа в партере стала приближаться к критической, некоторые отчаянные смельчаки попытались взобраться на трехметровые выступы колонн, но были оперативно удалены оттуда охраной.

Альбом «Эксцесс» прозвучал на презентации в полном объеме. «Алиса» поделила песни из него на несколько тематических блоков, перебивками между которыми служили более ранние композиции. После хмурых и злободневных «Эксцесса» и «Нового мира» Кинчев констатировал: «Наконец-то это случилось» и перешел к «Вот так», являющейся некой константой большинства выступлений коллектива.

Дарующие надежду «Колобок» и «За полчаса до весны» как бы давали ответы на поставленные «Алисой» же в предыдущих релизах «Алисы» бытийные вопросы «как собирать то, что было посеяно смутой», «как здесь проходить виражи» и «как в движении выткать покой». Здесь Кинчев дал волю чувствам, признавшись поклонникам, что если бы не их любовь, то, возможно, его бы уже не было в живых. «Учусь у вас любви!» - вновь растроганно заметил он в финале концерта. А во время проигрыша «Колобка» прояснил символику сказочного образа: «Я от дедушки ушел! Я от бабушки ушел! А лису не встретил пока...»

«Нае@али» и «Смутные дни» пунктирно обозначили актуальные общественно-политические конфликты, а в «Небе славян» были предложены пути их преодоления. Накал эмоций в зале к этому моменту был уже таков, что Кинчев восхитился: «Сколько энергии у вас! Мне бы поучиться, честное слово». Конечно, он скромничал, потому что отработал так, что мыслей о недавно перенесенной им болезни как-то даже не возникало. К слову, продолжительность концерта составляла привычные для «Алисы» два часа — без всяких скидок на возможные риски!

Отступлений от порядка песен «Эксцесса» было на концерте не так уж много, и касались они заводных «Рок-н-ролл жесток» и «Дайте каплю огня», которые «Алиса» объединила в рок-н-ролльный блок, присовокупив к ним еще и «Всё это рок-н-ролл». На этот раз поклонники группы получили редкую возможность услышать вживую канонические строчки «а что с нами будет через неделю — ведает только Аллах». Еще одним эксклюзивом концерта стало гитарное соло клавишника Дмитрия Парфенова в «Дайте каплю огня»

Пройдя через перипетии «Трибунала любви», укрывшись от житейских невзгод в «Кибитке» и вдоволь насладившись «Полетом», «Алиса» вместе с поклонниками вернулась к сказочной теме, обозначенной «Емелей» и «Левшой». Открытый финал «Фавора» оставлял шанс на скорую встречу с музыкантами, которая последует совсем скоро — 18 декабря в столичном YOTASPACE на традиционном концерте в честь дня рождения Константина Кинчева.