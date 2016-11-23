]]> ]]>
Главная Музыка Сплетник

Муж Кристины Орбакайте совершил героический поступок в самолете

15:28 23.11.2016 , Антон Крайний
Кристина Орбакайте. Фото с сайта zakazartistov.com
Кристина Орбакайте. Фото с сайта zakazartistov.com
Материалы по теме:

Супруг Кристины Орбакайте Михаил Земцов повел себя как настоящий мужчина в экстремальной ситуации

Бизнесмен отправился по работе во Францию авиарейсом «Москва-Париж». С самого начала поездка обещала быть веселой, поскольку среди пассажиров оказался разбитной чуловек в тельнышке, который вел себя довольно вызывающий. Нессмотря на то, что перед полетом дебошир судя по всему, изрядно принял на грудь, его, по непонятным причинам, пустили в самолет.

Оказавшись в салоне, беспокойный пассажир окончательно расслабился и принялся, выкрикивая непристойности, приставать к соседям, сообщает «Комсомольская Правда». Возможно, таким образом мужчина пытался заглушить свою аэрофобию, но это его, понятное дело, не оправдывает. Мужская часть экипажа в этой нештатной ситуации повела себя не лучшим образом и попросту закрылся в кабине. Стюардессы же утихомирить буяна так и не смогли.

В критический момент к ним на помощь пришел супруг Орбакайте Михаил Земцов. Он скрутил хулигана его же ремнем и повалил его на пол. Пассажирам, правда, пришлось ждать полчаса, пока за возмутителем спокойствия не прибыли полицейские.

Кристина Орбакайте. Фото с сайта bolshoyvopros.ru

Кристина Орбакайте поощрила героический поступок мужа, написав в соцсетях: «Мой муж, защищая стюардесс, скрутил дебошира в самолёте», Запись была сопровождена хэштегом #мишамолодец. Напомним, что сейчас артистка находится в туре в поддержку своего шоу «Бессонница», московская премьера которого состоится 8 и 9 декабря в Кремлёвском дворце.

Выходит, не зря в сентябре этого года президент России Владимир Путин одобрил идею ужесточения наказания авиадебоширов - перевести административную ответственность по определенным рамкам в уголовную, поднять штраф до 500 тысяч рублей.

Темы: Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.11.2016, 16:36
хороший

пиар накануне выступлений в Кремлёвском дворце! респект!!!
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.