Андрей Макаревич выпустит книги с рассказами и стихами

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич работает над несколькими печатными изданиями.

Как сообщает «Национальная служба новостей» всего к выходу готовится две книги. Первой будет издана книга с рассказами рокера, которые ранее выпускались в журналах, в частности в «Русском пионере». Работа над ней практически закончена.

Вторая книга пока находится в проекте. По словам Макаревича, она будет состоять из двух томов. Первый том — партитуры песен «Машины времени», а во второй войдут стихи и рисунки музыканта.

«Как ни странно, ноты наших песен не издавались никогда. Второй том будет с моими стихами и рисунками. Это будет книжка, которую интересно и приятно взять в руки», - прокомментировал Макаревич.

Точные даты выхода книг не называются. Ожидается, что они поступят в продажу в 2017 году.