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Новая песня экс-участниц Spice Girls попала в интернет

10:24 24.11.2016
Скриншот с YouTube
Скриншот с YouTube

После многочисленных слухов, циркулирующих вокруг реюниона одной из популярных групп второй половины 1990-х Spice Girls, мало кто верил в их правдивость. Однако, на радость фанам, слухи оказались правдивы.

О полном реюнионе, увы, речь не идет. Как сообщалось летом текущего года, двое из пяти участниц коллектива – Виктория Бекхэм и Мэл Си - категорически отказались от воссоединения. Но это не помешало оставшимся трем вокалисткам – Джери Холливелл, Эмме Бантон и Мел Би - вернуться к совместному творчеству.

Новый коллектив получил название GEM и приступил к работе над новым материалом. Одна из будущих песен группы «Song For Her» попала в интернет. Представители трио пока никак не комментируют утечку трека. Также не сообщается о том, когда GEM планируют представить новый альбом.

Spice Girls ворвались в мир шоу-бизнеса в 1996 году с дебютным синглом «Wannabe». Сингл мгновенно стал хитом, а песня ставилась в ротацию 502 раза в неделю. Одноименный дебютный альбом был распродан тиражом более 1,5 миллиона копий. Группа прекратила фактическое существование в 2001 году, все ее участницы занялись собственными проектами. В 2007 и 2012 годах Spice Girls проводили реюнион-выступления. После шоу в 2012 году на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне Виктория Бекхэм заявила, что это ее последнее участие в данном проекте.

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыкальные новинки
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