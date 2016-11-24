]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Фестиваль Park Live 2017 пройдет на новом футбольном стадионе

09:23 24.11.2016
Материалы по теме:

Организаторы московского музыкального фестиваля Park Live объявили место и первого участника опен-эйра в 2017 году.

Пятый по счету Park Live пройдет 5 июля. И в третий раз фестиваль поменяет площадку. На этот раз мероприятие будет принимать новый стадион – Арена ЦСКА.

Стадион был открыт в Москве в сентябре текущего года. Отмечается, что арена построена в традиционном английском стиле, в частности трибуны расположены максимально близко к полю, что обеспечивает отличный обзор практически с любого места. Площадка рассчитана на 28 тысяч человек. Фан-зона сможет принять порядка 6 тысяч человек.

Первыми же гостями Park Live 2017 стали легендарные System of a Down.

Первый фестиваль Park Live прошел в Москве на ВДНХ в 2013 году. В 2015 году фестиваль переехал на стадион «Открытие Арена». Гостями опен-эйра в разные годы становились Muse, Red Hot Chili Peppers, Лана Дель Рей, Limp Bizkit,The Killers, Deftones, Die Antwoord, Paramore, Земфира и многие другие. 

Темы: Музыка в мире, Музыкальные фестивали в России, Персоны и события в мире музыки
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.