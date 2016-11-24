Фестиваль Park Live 2017 пройдет на новом футбольном стадионе

Организаторы московского музыкального фестиваля Park Live объявили место и первого участника опен-эйра в 2017 году.

Пятый по счету Park Live пройдет 5 июля. И в третий раз фестиваль поменяет площадку. На этот раз мероприятие будет принимать новый стадион – Арена ЦСКА.

Стадион был открыт в Москве в сентябре текущего года. Отмечается, что арена построена в традиционном английском стиле, в частности трибуны расположены максимально близко к полю, что обеспечивает отличный обзор практически с любого места. Площадка рассчитана на 28 тысяч человек. Фан-зона сможет принять порядка 6 тысяч человек.

Первыми же гостями Park Live 2017 стали легендарные System of a Down.

Первый фестиваль Park Live прошел в Москве на ВДНХ в 2013 году. В 2015 году фестиваль переехал на стадион «Открытие Арена». Гостями опен-эйра в разные годы становились Muse, Red Hot Chili Peppers, Лана Дель Рей, Limp Bizkit,The Killers, Deftones, Die Antwoord, Paramore, Земфира и многие другие.