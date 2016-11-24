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Элтон Джон отказался выступать на инаугурации Трампа

11:09 24.11.2016
Элтон Джон. Фото с сайта kinopoisk.ru
Элтон Джон. Фото с сайта kinopoisk.ru

Знаменитый британский певец Элтон Джон отказался от выступления на церемонии вступления в должность нового президента США Дональда Трампа, сообщает BBC News.

Ранее советник Трампа Энтони Скарамуччи в интервью изданию сообщил, что Элтон Джон выступит на Национальной аллее во время инаугурации Трампа в январе 2017. Однако представитель музыканта Фрэн Кертис опроверг это сообщение, заявив, что оно не соответствует действительности.

Во время предвыборной кампании Элтон Джон занял сторону Хиллари Клинтон. Он также просил Трампа не использовать свои хиты «Rocket Man» и «Tiny Dancer» в своей агитационной кампании.

Республиканцы традиционно придерживаются консервативных взглядов на общественные ценности. Они выступают против однополых браков, экспериментов со стволовыми клетками, за запрет абортов.

Выборы президента США состоялись 8 ноября. Победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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