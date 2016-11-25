Кейт Буш выпустила второй в своей карьере концертный альбом

Британская певица Кейт Буш выпустила второй концертный альбом за свою историю.

Первый концертник Буш «Live at Hammersmith Odeon» с записью шоу 1979 года вышел в 1994 году и с тех пор артистка не издавала никаких концертных записей.

Новый релиз получил название «Before the Dawn». В его основу легли записи, сделанные во время выступлений Буш в апреле 2014 года, когда она дала 22 аншлаговых шоу в лондонском Hammersmith Apollo. Это были первые живые выступления певицы с 1979 года. Билеты на все концерты были распроданы за 15 минут. Всего в продажу поступило около 80 тысяч билетов

Релиз состоит из трех дисков, куда вошло 29 треков. Альбом также доступен в формате 4-х LP и цифровом виде. Последний полноформатный альбом Кейт Буш «50 Words for Snow» вышел в 2011 году.