Адель решила взять перерыв в карьере ради второго ребенка

Британская певица Адель объяснила свое желание сделать длительный перерыв в музыкальной деятельности.

Ранее сообщалось, что после окончания текущего тура Адель планирует перебраться в Лас-Вегас и взять перерыва в своей гастрольной деятельности. Тогда СМИ называли основной причиной данного решения желание артистки не расставаться со своим сыном Анджело.

Как пишет Entertainment Tonight, главной причиной, чтобы сделать перерыв, для Адель является желание расширить семью, родив еще одного ребенка.

«Я собираюсь родить ребенка. Через пару лет я вернусь и вы от меня так просто не избавитесь», - цитирует издание заявление певицы.

На минувшей неделе в США завершился тур Адель в поддержку ее последнего студийного альбома «25». За 10 месяцев тура она дала 107 концертов.