Сергей Шнуров станет героем документального фильма

Киностудия «Лендок» приступила к работе над документальным фильмом, посвященном лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, сообщает РИА Новости.

По словам представителей студии, они уже получили согласие самого Шнурова на работу над кинолентой. Кроме того, они получили на производство картины государственную поддержку от Минкультуры.

На сегодняшний день уже готов рабочий вариант сценария, который дорабатывается. По всей видимости съемки пройдут в 2017 году. Предполагается, что фильм выйдет на экраны в начале 2018 года. До выхода в прокат, ленту планируется представить на ряде фестивалей.