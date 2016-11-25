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Сергей Шнуров станет героем документального фильма

15:02 25.11.2016
Сергей Шнуров © KM.RU, Илья Шабардин
Сергей Шнуров © KM.RU, Илья Шабардин

Киностудия «Лендок» приступила к работе над документальным фильмом, посвященном лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, сообщает РИА Новости.

По словам представителей студии, они уже получили согласие самого Шнурова на работу над кинолентой. Кроме того, они получили на производство картины государственную поддержку от Минкультуры.

На сегодняшний день уже готов рабочий вариант сценария, который дорабатывается. По всей видимости съемки пройдут в 2017 году. Предполагается, что фильм выйдет на экраны в начале 2018 года. До выхода в прокат, ленту планируется представить на ряде фестивалей.

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Комментарии читателей
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25.11.2016, 18:55
Гость: АнтиШнур

Какая жизнь- такие и песни. Оскотиненное подобие человека на подмостках шоубиза - это суровая реальность жизни.
25.11.2016, 18:41
Гость: Мнение

Надо же так вознестись! Вот что значит материться при всём честном народе (это у него песней зовётся) да и крутиться на всех экранах ТВ. Вот это я понимаю - бизнес. А может ему ещё и памятник поставить при жизни, как борцу за правду-матушку?
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