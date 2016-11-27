Киев получил «красную карточку» за подготовку к «Евровидению»

Европейский вещательный союз – организатор конкурса «Евровидение» - может лишить Украину права на его проведение из-за недостаточно серьезного отношения к подготовке мероприятия. Об этом телеканалу ТСН рассказал глава Национальной телерадиокомпании Украины (НТКУ) Александр Харебин.

По его словам, НТКУ получила от Европейского вещательного союза «красную карточку» за срыв подготовки к проведению конкурса. Харебин считает, что к этому привели бюрократия, несовершенство украинских законов и пренебрежительное отношение ряда чиновников к мероприятию.

В то же время глава НТКУ отметил, что в последнее время Киев заметно сократил отставание от графика подготовки «Евровидения» - с трех месяцев до одного.

Окончательное решение относительно проведения конкурса на Украине Европейский вещательный союз примет 8 декабря.

Право провести у себя «Евровидение» Украина получила после победы певицы Джамалы на предыдущем конкурсе, который проводился в мае текущего года в Стокгольме.

