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Киев получил «красную карточку» за подготовку к «Евровидению»

20:38 27.11.2016
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Европейский вещательный союз – организатор конкурса «Евровидение» - может лишить Украину права на его проведение из-за недостаточно серьезного отношения к подготовке мероприятия. Об этом телеканалу ТСН рассказал глава Национальной телерадиокомпании Украины (НТКУ) Александр Харебин.

По его словам, НТКУ получила от Европейского вещательного союза «красную карточку» за срыв подготовки к проведению конкурса. Харебин считает, что к этому привели бюрократия, несовершенство украинских законов и пренебрежительное отношение ряда чиновников к мероприятию.

В то же время глава НТКУ отметил, что в последнее время Киев заметно сократил отставание от графика подготовки «Евровидения» - с трех месяцев до одного.

Окончательное решение относительно проведения конкурса на Украине Европейский вещательный союз примет 8 декабря.

Право провести у себя «Евровидение» Украина получила после победы певицы Джамалы на предыдущем конкурсе, который проводился в мае текущего года в Стокгольме.
 

Темы: Украина, Евровидение, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес
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27.11.2016, 22:10
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ВСЕ новости, о УКРАИНЕ___матрица.... о нас новостей нема????
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