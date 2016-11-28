Отец Жанны Фриске напишет правдивую книгу о ней

Отец певицы Жанны Фриске планирует написать и выпустить собственную книгу, посвященную артистке.

По словам Владимира Фриске, один из его друзей предложил ему помощь в написании такой книги. «В ней будет только правда. Без прикрас. Реальный взгляд на события, происходившие с дочерью», - цитирует слова отца Жанны StarHit.

Планируется, что книга будет завершена к маю 2017 года. А вот когда она может появиться в продаже пока не определено.

Ранее в ноябре свет увидела книга воспоминаний о Жанне Фриске, написанная ее гражданским мужем телеведущим Дмитрием Шепелевым.