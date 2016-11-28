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Отец Жанны Фриске напишет правдивую книгу о ней

14:14 28.11.2016
Жанна Фриске. Фото с сайта kinopoisk.ru
Жанна Фриске. Фото с сайта kinopoisk.ru

Отец певицы Жанны Фриске планирует написать и выпустить собственную книгу, посвященную артистке.

По словам Владимира Фриске, один из его друзей предложил ему помощь в написании такой книги. «В ней будет только правда. Без прикрас. Реальный взгляд на события, происходившие с дочерью», - цитирует слова отца Жанны StarHit.

Планируется, что книга будет завершена к маю 2017 года. А вот когда она может появиться в продаже пока не определено.

Ранее в ноябре свет увидела книга воспоминаний о Жанне Фриске, написанная ее гражданским мужем телеведущим Дмитрием Шепелевым.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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28.11.2016, 16:08
Сочувствую,

конечно, отцу, потерявшую дочь. Но кто такая Жанна, чтобы читать о ней книги?
28.11.2016, 14:20
Иван

Боже, но как же он надоел!!! Кто такая Жанна Фриске с точки зрения вклада в КУЛЬТУРУ? Шаляпин, Растропович, Уланова, Образцова и т.д.? Список можно продолжать, но где ее место, кроме памяти родных и близких - понятно всем. Хватит публиковать эти новости и тогда "безутошный" отец успокоится.
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