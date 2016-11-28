Елена Ваенга впервые за 10 лет даст концерты в родном городе

Популярная певица Елена Ваенга анонсировала первые концерты 2017 года.

На минувшей неделе артистка была вынуждена объявить об отмене ряда своих концертов, которые должны были состояться до конца текущего года. Причиной стали проблемы с голосом певицы.

Сообщалось, что отмененные концерты будут перенесены на начало 2017 года. Сейчас же Елена Ваенга обрадовала поклонников своего родного города Снежногорска (п. Вьюжный). Певица написала в своем блоге Instagram, что планирует дать два концерта в Снежногорскуе 27 и 28 января.

«Причина? 10 лет петь и не спеть в родном городе… Позор», - написала артистка.

Елена Ваенга родилась в Североморске и прожила там до 3 лет. Все же свое осознанное детство и юношеские годы она провела во Вьюжном.