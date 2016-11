Сын менеджера Sex Pistols сжег коллекцию вещей группы стоимостью 6 млн

Сын менеджера Sex Pistols Малькольма Макларена и модельера Вивьен Вествуд Джо Корре провел демонстративную акцию по сожжению коллекции памятных вещей легендарных панк-рокеров, владельцем которых являлась его семья, сообщает BBC News.

Коллекция включала в себя одежду музыкантов, в том числе концертные штаны Джонни Роттена, редкие записи группы, виниловые пластинки и другие артефакты. Под «раздачу» попали также манекены бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, экс-канцлера Джорджа Осборна и министра иностранных дел Бориса Джонсона. По словам Корре, стоимость коллекции оценивалась в 6 миллионов долларов.

Акцию Корре приурочил к 40-летию с момента выпуска дебютного сингла Sex Pistols «Anarchy in the U.K.» Акция прошла на лодке возле моста Альберта в Лондоне. По словам Корре, панк никогда не хотел быть «ностальгическим». «Сейчас панк стал всего лишь очередным инструментом маркетинга, чтобы продать вам что-то, что вам не нужно. Это иллюзия альтернативного выбора, соответствия в другой форме», - заявил он.

Акция Корре, несмотря на поддержку со стороны матери Вивьен Вествуд, также участвовавшей в акции, вызвала негативную реакцию фанатов и самих музыкантов Sex Pistols. Так бас-гитарист группы Глен Мэтлок заявил, что акция не имеет к панку никакого отношения. «Я хочу перефразировать Монти Пайтона. Он не спаситель, он непослушный мальчишка. Я думаю, что Джо не анархист, он — размазня», - отрезал музыкант.

Акция сожжения коллекции Sex Pistols была записана на видео, которое планируется использовать в качестве «наглядного пособия для молодежи», а также для пропаганды в борьбе с изменением климата и действиями, которые наносят ущерб окружающей среде.

Дебютный сингл Sex Pistols «Anarchy in the U.K.» вышел 26 ноября 1976 года. Сингл стал единственной записью Sex Pistols, выпущенной лейблом EMI. Он занял 38 место в музыкальном чарте Великобритании. Позже песня вошла на диск Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Слова песни нигилистичны, а Великобритания сравнивается с рядом экстремистских организаций, в то время существовавших: MPLA, UDA, IRA. Журнал Rolling Stone поставил композицию на 53 место в списке 500 величайших песен всех времён. В 2007 году оставшиеся участники группы перезаписали песню для включения в игру Guitar Hero III, так как оригинальный мастер-трек не был найден.