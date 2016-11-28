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Юта, 3 декабря, «Планета КВН»

15:28 28.11.2016
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Певица Юта представит 3 декабря свой новый альбом «Мои родные» в зале «Планета КВН»

Юта о предстоящем шоу: «Это будет беспрецедентный концерт. Шоу, мы готовим настоящее шоу. Мощнейший свет и звук. Новые аранжировки и новые песни. Старые хиты в привычном и непривычном исполнении. Фантастически красивые костюмы. Для меня этот концерт событие такой величины, что трудно подобрать слова.... Я счастлива и готова делиться своим счастьем!!!»

А ты еще не запланировал 3 декабря? Планируй!

3 декабря, зал "Планета КВН", начало в 19:00.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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