Юта, 3 декабря, «Планета КВН»

Певица Юта представит 3 декабря свой новый альбом «Мои родные» в зале «Планета КВН»

Юта о предстоящем шоу: «Это будет беспрецедентный концерт. Шоу, мы готовим настоящее шоу. Мощнейший свет и звук. Новые аранжировки и новые песни. Старые хиты в привычном и непривычном исполнении. Фантастически красивые костюмы. Для меня этот концерт событие такой величины, что трудно подобрать слова.... Я счастлива и готова делиться своим счастьем!!!»

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3 декабря, зал "Планета КВН", начало в 19:00.