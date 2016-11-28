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Борис Гребенщиков SYMPHONIA, 3 декабря, «Крокус Сити Холл»

16:14 28.11.2016
Борис Гребенщиков © KM.RU, Евгений Стукалин
Борис Гребенщиков © KM.RU, Евгений Стукалин
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Борис Гребенщиков продолжает радовать поклонников непривычными формами своих выступлений

Находясь в непрерывном движении, в непрекращающемся поиске, экспериментируя с различными стилями и музыкальными жанрами, он всегда сохраняет способность порадовать и удивить новым и неожиданным. Весну и лето музыкант провел, играя в подземных переходах и на площадях городов нашей необъятной планеты. Сейчас Борис Гребенщиков планирует провести осенне-зимнюю серию «Оркестр-туров» с программой «БГ SYMPHONIA» с участием малых и больших составов симфонических оркестров.

В программе концертов прозвучат как современные нам песни Гребенщикова, так и песенная классика "Аквариума". И, что самое, пожалуй, интригующее, прозвучат инструментальные произведения, созданные Борисом Гребенщиковым непосредственно для оркестра.

Услышать «Аквариум» с симфоническим оркестром можно будет в Москве, в «Крокус Сити Холле», 3 декабря.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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